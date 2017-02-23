Гончаренко ищут прокуратура и СБУ

Поисками похищенного народного депутата Алексея Гончаренко занимается СБУ и прокуратура.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Дело о похищении народного депутата Алексея Гончаренко в Единый реестр вносила прокуратура Одесской области по статье 146, ч 2 Уголовного кодекса", - сказал он.

"Поисками занимается прокуратура совместно с СБУ. В настоящее время полицию к поискам не привлекали, но при необходимости мы готовы оказать помощь и принять участие в поиске", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что СБУ занимается поиском Гончаренко.

"Мы совместно с другими структурами ведем неотложные оперативно-розыскные мероприятия", - сказала она.

В то же время другой источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что это могла сделать сепаратистская организация с целью физической расправы.

Однопартийцы Гончаренко говорят, что похищение произошло в Одессе. В среду он был на .заседании в Верховной Раде.

По информации УП, прокуратура Одесской области готовит брифинг по этому поводу.