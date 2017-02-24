Гончаренко рассказал подробности своего похищения

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что его похищение не было пиаром. Об этом он рассказал корреспонденту NewsOne.

"Я привык к комментариям, что мое похищение было всего лишь пиаром. Только вот о каком пиаре может идти речь, если к похищению причастен глава фракции "Оппозиционный блок", - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что люди, намеревающиеся совершить данное преступление, теперь понесут заслуженное наказание.

Также Гончаренко раскрыл подробности проведенной спецоперации: "Это действительно была спецоперация, которая длилась не одну неделю. В ее рамках разрабатывалась преступная группировка, которая собиралась совершить ряд преступлений, в том числе и в отношении меня".

Стоит отметить, что в этом контексте народный избранник выразил благодарность правоохранителям, среди которых сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры.

"Я очень благодарен сотрудникам СБУ и прокуратуры, которые разоблачили и задержали злоумышленников. Есть конкретные люди, отвечающие за содеянное - это народные депутаты, главы фракций, которые это все планировали. как доказательства преступной деятельности существуют задокументированные записи согласно судебных санкций", - заявил политик.

Кроме того было отмечено, что следствие располагает огромным количеством доказательств по данному делу, ведь злоумышленников задержали с поличным.

Помимо этого Гончаренко рассказал, что это уже не первый раз, когда его пытались убрать: "Это уже третий подобный случай. Первый был весной 2014 года, тогда задержали двух человек, которых курировали с РФ. Второй случай произошел в апреле 2015 года, участники "Одесской народной республики" готовили большое количество терактов, в том числе подрыв мостов и мое убийство".

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Алексей Гончаренко выступал в роли "наживки" в спецоперации по задержанию представителей пророссийских сепаратистов.