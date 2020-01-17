Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Гончарук уже передал заявление президенту с правом внесения в парламент.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером ... Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективности каждого члена своей команды, который меняет страну", - написал Алексей Гончарук.