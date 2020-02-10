Гончарук о прослушке: "Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так"

10 февраля в интервью премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что на "прослушке" его слова вырваны из контекста и в правительстве Зеленского воспринимают, как заказчика политики и камертон настроений населения

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью " Украинской правде ".

На вопрос журналистов, как повлияла история с "прослушкой" на доверие к людям, с которыми работает премьер, Гончарук заявил:

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста."

Он пояснил, что в момент записи обсуждали презентацию экономической части программы правительства. Гончарук объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, которому будут презентовать "определенную свою логику", должен сформироваться образ.

"Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - подчеркнул Алексей Гончарук. Напомним, 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке.

МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка.

Зеленский дал 2 недели на расследование "прослушки" разговоров Гончарука 5 февраля СБУ провела обыск телеканала "1 + 1" Служба безопасности провела 25 выемок по делу незаконного прослушивания и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

После скандала с прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, охрана головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила: теперь ходят без телефона