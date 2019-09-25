Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о начале перезагрузки власти. Об этом он написал в Facebook.

Гончарук напомнил, что 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, которым вносятся изменения в закон о государственной службе.

Также премьер рассказал, каким образом будет происходить перезагрузка власти:

- Будет внедрена контрактная государственная служба: "Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат. Наконец-то мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает";

- Ликвидируются бюрократические барьеры, которые, по словам премьера, замедляли принятие кадровых решений из-за неэффективной работы госслужащих: "Ранее таких сотрудников не могли уволить годами из-за адской бюрократии";

- Изменится структура оплаты труда: "Больше продуктивности - выше премия!".