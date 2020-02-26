Гончарук отрицает свою отставку

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не собирается в отставку

Об этом он сказал во время брифинга в Кабинете министров, передает "ДС" со ссылкой на Новости Донбасса.

"Сколько себя помню, меня увольняют. Я уже привык к таким вопросам. Правительство работает в нормальном режиме... Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что встречался с Сергеем Тигипко, которого СМИ называют следующим главой правительства.

"Я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какой-то пост в правительстве людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность", - добавил премьер.

Как сообщала "ДС", ранее информированные источники заявили, что вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время.

Позже сам президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьер-министром Сергеем Тигипко.