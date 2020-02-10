Гончарук прокомментировал информацию о том, что новый вице-премьер - "человек Ахметова"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Денис Шмыгаль стал вице- премьером по региональному развитию и возглавил Минрегион благодаря результатам, которые показал на посту Ивано-Франковской ОГА.

"Почему я предложил Денису эту позицию? Ответ очень прост - он лучше проявил себя среди председателей областных государственных администраций. У нас есть опыт работы с ним в течение нескольких месяцев, за это время мне было с ним работать очень комфортно. Он даже делился своим опытом с другими коллегами", - сказал Гончарук в интервью "Украинской правде".

Комментируя то, что Шмыгаля называют "человеком Ахметова", премьер сказал: "Один из уроков, которые я вынес, это не верить той информации, которую распространяют относительно кандидатов, претендующих на какую-то должность. У нас есть опыт, когда, как только становится известно, что человек хочет обнять, или принимается решение, чтобы человек заняла какую-то должность, на нее выливаются тонны грязи. И разобраться в том, кто прав, а кто виноват, совершенно невозможно. Более того, если человек кандидатом на такой уровень, это означает, что она, как правило, успешная, то есть имеет определенный какой-то опыт".

4 февраля Денис Шмыгаль стал главой министерства развития громад и территорий, а также профильным вице-премьером. У его предшественницы Алены Бабак статуса вице-премьера не было.

Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область. Главой ОГА он стал в августе 2019 года после рабочего визита президента Владимира Зеленского в регион.

С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Перед этим он год работал заместитель генерального директора по социальным вопросам "ДТЭК Западэнерго".

До этого работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от региональной партии "Народный контроль", которую возглавлял львовский журналист Дмитрий Добродомов, прошедший в Верховную Раду VIII cозыва от Блока Петра Порошенко.

Еще раньше занимал должность замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

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