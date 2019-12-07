Гончарук рассказал о личных встречах с олигархами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проводил встречу с олигархами, чтобы обсудить ведение бизнеса в стране. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он сообщил, что виделся с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Юрием Косюком и другими крупными бизнесменами.

"Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся", - объяснил премьер.

Гончарук добавил, что во время переговоров олигархи не отстаивали свои интересы.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить" какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - резюмировал министр.