Гончарук: с 2020 года правительство введет оценивание работы глав ОГА

С 2020 года правительство вводит системную оценку показателей работы губернаторов. Тот чиновник, который систематически не показывать результаты - будет уволен с должности. Об этом сказал премьер- министр Украины Алексей Гончарук во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций, сообщает УНН со ссылкой на Кабмин.

"В Программе действий правительства мы четко прописали, что построим интегрированную систему оценки эффективности работы чиновников. Поэтому с 2020 мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов. Она будет показывать - кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене", - отметил глава правительства.

Для оценки эффективности работы разработали систему оценки ключевых показателей эффективности губернаторов (KPI). Сейчас подготовлен проект постановления Кабинета министров "Об утверждении порядка и методики экспериментального проведения мониторинга и оценки эффективности губернаторов, Киевской и Севастопольской ГГА".

Мониторинг и оценка деятельности будет изучать эффективность управленческой деятельности - губернаторов, выявлять проблемные вопросы развития региона и причин их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений органов исполнительной власти.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - сказал Алексей Гончарук.

Оценка будет проводить Секретариат Кабинета министров на основании имеющихся данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, ГГА и других источников открытых данных.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил процедуру оценки работы государственных служащих категории А.