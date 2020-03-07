Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел в Лиссабон

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях.

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", - отметил уволенный премьер. Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)

Он сказал, что за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений". "Но многое мы просто не успели", - подчеркнул екс-глава Кабмина.

"Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", - продолжил он. "Новое поколение есть. Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны", - сказал Гончарук, завершив ролик словами: "Слава Украине!".

Кроме того, в соцсетях появилось фото Гончарука в самолете рейса "Киев- Лиссабон", который после отставки решил отправиться на отдых. ВОЗ отправит в Украину миссию из-за коронавируса