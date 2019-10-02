Гончарук заявил о конкурсе на 13 высоких государственных должностей

Кабинет министров Украины объявил конкурс на 13 высоких государственных должностей. Соответствующий список вакансий обнародовал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Так, Кабмин объявил проведение конкурсов на занятие вакансий: Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции, Первого заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции, Председателя Государственного агентства резерва, Заместителя председателя Государственного агентства резерва, Председателя Государственной архивной службы, Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте, Председателя Государственной службы геологии и недр, Председателя Государственного агентства автомобильных дорог, Заместителя председателя Государственной фискальной службы, Заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов, Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, Государственного секретаря Министерства развития общин и территорий, Государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Когда меня спрашивают, почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей. Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях", - прокомментировал глава правительства.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров на заседании провел ряд увольнений руководителей государственных структур.