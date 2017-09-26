Гонтарева будет находиться в отпуске за свой счет до увольнения - НБУ

Глава НБУ Валерия Гонтарева будет находиться в отпуске за свой счет до увольнения ее Верховной Радой.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

С 11 мая по 7 августа включительно В. Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года.

В период с 8 августа по 26 сентября глава НБУ продолжала находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

Как сообщили агентству, глава Национального банка Валерия Гонтарева после 26 сентября решила оставаться в отпуске без сохранения заработной платы.

По имеющейся у Национального банка информации, Гонтарева вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем до представления в парламенте Президентом об ее увольнении и решении Верховной Рады.