Гонтарева не исключает своего ухода с поста главы НБУ

В четверг, 2 марта, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не исключает возможность ее ухода в отставку, однако подчеркнула, что заранее предупредит о подобном решении.

Меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ может быть последним, под которым будет стоять подпись нынешнего главы НБУ. Об этом Гонтарева сообщила во время пресс- конференции в Киеве.

"Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику", - сказала Гонтарева.

Глава Национального банка Украины отметила, что одной из причин может быть инцидент с гробом, который накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк.

"Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть", - сообщила она.

"Вы знаете, кто "Азовом" управляет, вы можете озвучить сейчас для телевидения? - обратилась она к журналистам. - Нет? Почему? Боитесь?"

Один из журналистов в ответ сказал, что этот батальон контролирует действующий министр.

"А кто ему помогает?" - задала риторический вопрос глава НБУ.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Международный валютный фонд сообщил, что возможная отставка главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой не повлияет на ход переговоров по предоставлению очередного транша финансовой помощи.