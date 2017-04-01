Гонтарева об уходе из НБУ: Свою миссию я полностью выполнила

Глава НБУ заявила, что после отставки возьмет время на отдых с семьей Валерия Гонтарева. Фото: bank.gov.ua

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, вокруг которой распространяются слухи об отставке, заявила, что не собирается всю жизнь работать в НБУ. Об этом она сказала в интервью изданию Укринформ.

"Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы. Поэтому я возьму время на отдых и очень хочу провести его с моей семьей. Пока что я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим", - ответила Гонтарева на вопрос о своих планах после отставки независимо от того, когда она произойдет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева будто решила окончательно уволиться. Согласно сообщениям, Гонтарева хочет уходить в отставку и об этом она уже якобы сообщила президенту Петру Порошенко еще в конце января, когда вышла из отпуска. Также она рассказала о своем увольнении и директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард в середине февраля, когда летала в США. Сообщила об этом и своим заместителям.

Сама Гонтарева в интервью различным СМИ не отвергала возможности своей отставки.