Гонтарева отчиталась в Раде: считаю мою миссию полностью выполненной

Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает свою миссию в должности главы регулятора полностью выполненной, так как реформы в банковском секторе были осуществлены, банковская система прозрачна, а банки готовы начать кредитование.

Об этом она заявила в ходе отчета в Верховной Раде.

"Считаю мою миссию полностью выполненной, потому что реформы сделаны", - сказала она.

Также Гонтарева призвала все ветви власти безостановочно работать над снижением уровня инфляции в Украине до 5% на протяжении следующих двух лет.

"Хочу подчеркнуть, что всем ветвям власти нужно безостановочно работать, чтобы снизить уровень инфляции до этого уровня на протяжении следующих двух лет", - сказала она.

Гонтарева напомнила, что с 2015 года НБУ получил новый мандат - обеспечение ценовой стабильности.

"Мы полностью перезагрузили и построили новую монетарную политику - таргетирование инфляции. Альтернативы для нашего государства не существует. Мировой опыт свидетельствует, что выбранный нами режим наиболее эффективен для обеспечения низкой и стабильной инфляции", - сказала глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об освобождении Валерии Гонтаревой от должности председателя Национального банка Украины.

В рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, доклад самой Гонтаревой, а также выступления народных депутатов.

Следующим вопросом должно быть назначение нового председателя НБУ.

Гонтарева и исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий находятся в "гостевой" ложе.