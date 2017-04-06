Гонтарева пожалуется правоохранителям на активистов за порчу ее имущества.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о порче активистами ее имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Акцию протеста, которая утром в четверг, 6 апреля, состоялась возле дома Гонтаревой, в НБУ расценивают как провокацию и очередную попытку оказать давление на политику регулятора и лично его руководительницу.

Как отмечается, несколько молодых людей "пытались помешать выезду на работу Гонтаревой, заблокировав проезд ее автомобилю, и умышленно повредили принадлежащее ей имущество".

В Нацбанке отмечают, что, учитывая нарушения, готовится соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы. НБУ также заявляет, что будет требовать принять меры в связи с "беспрецедентным бездействием Нацполиции, которая проигнорировала вызов на место событий".

Напомним, во время акции протеста в четверг, 6 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в который раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть занимаемую должность.

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