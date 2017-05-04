Гонтарева уходит в длительный отпуск, - источник

04 мая 2017, 17:20
 Политика Источник: Экономические Известия

Глава Национального банка Валерия Гонтарева намерена уйти в длительный отпуск после майских выходных.

Об этом агентству "Українські новини" сообщил источник, осведомленный о планах главы НБУ.
По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продолжаться около двух месяцев, информирует еizvestia.com.

Руководить НБУ в это время будет ее первый заместитель Яков Смолий. По информации агентства, он пообещал президенту Петру Порошенко не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

Источник: Экономические Известия
 
 
 