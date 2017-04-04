Гонтарева устраивает коалицию, правительство и президента,- Ирина Луценко

Глава НБУ Валерия Гонтарева устраивает коалицию, правительство и президента, поэтому останется работать, заявили представитель президента в ВР Ирина Луценко и народный депутат, председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает Еспресо.TV.



"Гонтарева - прекрасный руководитель Национального банка. Она остается работать, она работает. Это сегодня просто искаженная информация. Я хотел бы опровергнуть эти вещи и сказать очень четко, что руководитель Нацбанка у нас работает", - сказал Герасимов.

Герасимов уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что Гонтарева не писала заявление об отставке.

Как добавила народный депутат от фракции БПП, представитель президента в ВР Ирина Луценко, работа Гонтаревой устраивает коалицию, правительство и президента.

Как писал для "Зеркало недели" в статье "На поле чудес - замена" Юрий Сколотяный, еще в январе Гонтарева планировала уйти с поста главы НБУ. Яценюка называли одним из претендентов на ее место. Однако позже бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что не собирается снова возглавлять Национальный банк Украины.

Затем Валерия Гонтарева подтвердила свое намерение уйти с должности руководителя центробанка, при этом ожидает прихода на ее место профессионала и технократа.

Также напомним, что председатель НБУ и член Совета НБУ Валерия Гонтарева, а также члены Совета Тимофей Милованов и Виктор Козюк не согласились с общим решением Совета по оценке деятельности правления НБУ за прошлый год.

О влиянии НБУ на экономику читайте в статье Станислава Аржевитина "Монетарная власть отдельно, социально-экономическая жизнь отдельно" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Еспресо.TV