Гонтарева в прошлом году имела доход 57 миллионов гривен - декларация

Глава НБУ Валерия Гонтарева в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 млн гривен, при этом сумма заработной платы до налогообложения и уплаты военного сбора составила 1,97 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Глава Национального банка Украины в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 млн гривен. В 2016 году сумма заработной платы главы Национального банка Украины до налогообложения и уплаты военного сбора составила 1 969 757 гривен. Из заработной платы Валерии Гонтаревой была удержана как налог на доходы физических лиц 359 610 гривен и военный сбор в объеме 29 864 гривны", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в прошлом году глава НБУ получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited (далее - ICU), платеж в 2016 году составил 52,572 млн гривен. Информацию о поступлении этих средств Гонтарева задекларировала, предоставив в декабре 2016 года соответствующее уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с этого дохода составляют 9,46 млн гривен и 0,788 млн гривен соответственно, и будут оплачены вовремя в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как известно, Гонтарева перед назначением на должность главы Национального банка, продала свою долю акций (22,74%) в компании ICU. Согласно графику выплат Валерия Гонтарева получает очередной транш в конце каждого календарного года начиная с 2014-го. Акции были выкуплены ICU в соответствии с согласованным графиком расчетов на пять лет, предусматривающие получение пяти траншей до 2018 года (включительно). Все необходимые налоги от ранее полученных траншей были уплачены в полном объеме, сведения представлены в ежегодных деклараций за 2014 и 2015 годы.

По данным НБУ, на конец 2016 года сумма на депозитных счетах главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в ПАО "Государственный Экспортно-Импортный банк" составила 2,655 млн долларов США. Проценты, полученные в 2016 году, составили 2 365 115 гривен, с них уплачены налоги на доход от депозитов в размере 402 354 гривны и военный сбор в размере 33 тыс. 529 гривен.

Кроме того, в раздел "Расходы" декларации глава НБУ внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1,205 млн гривен.

В 2016 году члены семьи Валерии Гонтаревой приобрели в собственность земельный участок площадью 2 500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м, информируют в Нацбанке.