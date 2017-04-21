Гонтарева в США пригрозила полицией украинским журналистам

В Вашингтоне "почти уволенная" глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась общаться с журналистами из Украины.

Журналисты застали Гонтареву за столиком в отеле The Fairmont Washington, D.C. в Вашингтоне, где глава НБУ находится с рабочим визитом, передает ТСН.

Вместе с тем, на просьбу корреспондентов пообщаться, она заявила, что времени нет совсем и каждая минута расписана. Так как журналисты не уходили, то Гонтарева пригрозила им вызвать полицию.

"Приключения Валерии Гонтаревой в прекрасном отеле The Fairmont Washington, D.C. Как глава украинского Нацбанка грозится вызвать полицию, лишь бы не отвечать на вопросы #1plus1. Осторожно, верующим власти может быть больно", - написал на своей странице в Facebook журналист Вячеслав Сидоренко.

АСН.in.ua

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