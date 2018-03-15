Гонтарева: Впервые в истории Украины отставка председателя Нацбанка не является политическим решением

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила на заседании Верховной Рады, что ее отставка не является политическим решением, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

"Обращаю ваше внимание, что впервые в истории нашего государства отставка председателя Национального банка не является политическим решением", - подчеркнула она.

По словам Гонтаревой, она пришла в Национальный банк для проведения реформ.

"Поэтому, когда все реформы, в которых срочно нуждались украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я сочла свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию", - сказала глава НБУ.

Гонтарева рассказала, что за время ее руководства Нацбанком удалось обеспечить макрофинансовую стабильность.

"Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. А успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до $18,4 млрд", - заявила она.

Гонтарева добавила, что НБУ очистил банковскую систему от неплатежеспособных банков. По ее словам, проведена также полная трансформация самого Нацбанка.

10 апреля 2017 года Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая. В настоящий момент Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске.

18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуру и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост председателя НБУ. Согласно Конституции, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

"Батьківщина" и Радикальная партия выступили против назначения Смолия. В Оппозиционном блоке тоже заявляли, что не будут голосовать за него. В Блоке Петра Порошенко и "Народном фронте" поддержали кандидатуру Смолия.

27 февраля послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Верховную Раду ускорить назначение главы Национального банка.