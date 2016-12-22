Гопко пояснила, як Новинський опинився в ПАРЄ

Народний депутат Вадим Новинський потрапив у склад української делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи за квотою фракції опозиційного блоку

Про це заявила народний депутат України Ганна Гопко, передає Еспресо.TV.

"Є офіційне рішення від фракції Опозиційного блоку про заміну Шпенова на Новинського за рахунок їхньої квоти, а не за рахунок Савченко", - пояснила нардеп.

Гопко додала, що Савченко було обрано Верховною Радою до складу делегації в ПАРЄ поза квотами від парламентських фракцій задля звільнення її з російської в'язниці.

"Савченко призначали постановою ВР поза квотами, це посилювало нашу базу для її звільнення. Тепер цілком нормально буде дотримуватися квотний принцип", - сказала Гопко.

Нардеп зауважила, що Україна має затвердити склад делегації та вручити вірчі грамоти до кінця грудня, оскільки це є щорічною обов'язковою процедурою.