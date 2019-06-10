Ігор Смешко: Консерватори ніколи не руйнують поки не збудували щось нове (відео)

Консервативна демократія в усьому світі має принципи. Консерватори ніколи не руйнують поки не збудували щось нове. Про це заявив Голови політичної партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка 8 червня 2019 року на з`їзді партії.

Ігор Смешко також зазначив, що консерватори "відштовхуються від правдивих історичних, традиційних, спадкоємних прав , свобод і досягнень свого народу".

"Потім вони беруть усе краще, дивляться що в інших країнах, будують новий будинок, обережно перекладають речі із старого туди і навіть не руйнують старий будинок, а роблять з нього музей і продають квитки, щоб подивитися - що було раніше".