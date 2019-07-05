Ігор Смешко: Посада прем’єра – це каторга. Але як офіцер я не зможу відмовитися (відео)

За нинішніх умов, посада прем’єр-міністра – це каторга. Але якщо президент Володимир Зеленський запропонує її мені, я не зможу сказати «ні».

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Посада дуже відповідальна, і я не рвуся на неї. Але якщо буде коаліція і якщо президент Володимир Зеленський запропонує мені цю посаду, під час війни кадровий офіцер не зможе сказати «ні». Якщо тільки не буде кращої кандидатури», – заявив Ігор Смешко.

Він також додав, що чудово розуміє з чим і з ким доведеться мати справу.

«Я керував військовими підрозділами, що налічували 25–75 тис. осіб. Я знаю, що таке дипломатія, – я Надзвичайний і Повноважний Посол. Я знаю, що таке правоохоронна діяльність, – я очолював найбільший правоохоронний орган у державі. Я знаю, що таке спецслужби, – керував розвідувальним співтовариством цієї країни протягом майже 10 років. Економіка – теж дуже серйозна справа. Хоча економіка – це передусім люди, які нею керують. Я чудово знаю людей, які живуть у нашій країні. Я знаю олігархів і те, як вони стали олігархами, і що за ними стоїть. Я знаю всіх політиків і що за ними стоїть», – сказав політик.