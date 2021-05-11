Ігор Жовква: На сьогодні НАТО - найефективніша система безпеки, яка відповідає європейським цінностям України

Україна готова до того, щоб отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Ця мета закріплена у Стратегії національної безпеки України.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"ПДЧ - це той етап, який ми на сьогодні хочемо пройти, і ми готові внутрішньо до того, щоб отримати такий статус", - заявив він.

Ігор Жовква нагадав, що наша країна тривалий час ішла до поглиблення відносин з НАТО. Сьогодні курс на вступ до Північноатлантичного альянсу з'явився у Стратегії національної безпеки України, яку Президент підписав торік.

Заступник керівника Офісу Глави держави також зазначив, що Україна нині має інтенсивну практичну взаємодію з НАТО та чітко окреслює наступні етапи та цілі, яких має досягати, щоб стати членом Альянсу.

"Зокрема, у минулому році, без зайвого галасу ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями - приєдналися до п'ятірки країн, які вже мають такий статус і, відповідно, розвивають свої спроможності. Ми вже обмінялися з Генеральним секретарем НАТО своїми пропозиціями про те, як нам цей статус використовувати, і отримали відповідь від нього, а також від держав-членів", - констатував Ігор Жовква.

Він також нагадав, що партнерство з розширеними можливостями - це передусім про взаємосумісність збройних сил, і нині Україна продовжує розвивати таку сумісність ЗСУ зі збройними силами держав - членів НАТО.

"Наступний наш етап, який має пройти Україна, - це отримання ПДЧ", - сказав заступник керівника Офісу Президента.

За словами Ігоря Жовкви, і США, і країни - члени НАТО та ЄС сьогодні чітко розуміють, що Україна - ключова країна для стабільності всієї Європи.

Але водночас наша країна не має належних гарантій безпеки. Тому Президент Володимир Зеленський сьогодні почав обговорювати з державами - партнерами НАТО шляхи отримання Україною таких гарантій.

"На сьогодні найефективнішою системою безпеки, яка відповідає західним та європейським цінностям України, є НАТО. Тому сьогодні все просто - цей курс продовжуватиметься. Буде менше слів, а більше практичних речей", - наголосив заступник керівника Офісу Президента.

У контексті проведення майбутнього саміту НАТО 14 червня Ігор Жовква зазначив, що важливою стане підсумкова декларація, яку ухвалять держави - члени Альянсу за його результатами.

"Важливо, щоб у цьому підсумковому документі НАТО з'явилися позиції щодо України. Ми над цим працюємо й будемо працювати до останнього дня перед самітом", - резюмував він.

Президент України

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