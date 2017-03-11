Горбатюк: ГПУ готова направить ходатайство о допросе Януковича в РФ

В Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заявили о готовности направить ходатайство в Генпрокуратуру РФ о допросе бывшего президента Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам - противодействие протестным акциям и создание преступной группировки.

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире одного из украинских телеканалов.

"Те документы (письмо от Генпрокуратуры РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей - ред.) были получены в рамках расследования уголовного производства по подозрению Виктора Януковича в государственной измене. Этот эпизод расследуют следователи прокуроры Главной военной прокуратуры", - пояснил Горбатюк.

"Конечно, в нашем департаменте открыт ряд уголовных производств. Это производство, в частности, в противодействии протестным акциям. Российская Федерация, ее Генеральная прокуратура отказала в выдаче, в экстрадиции бывшего президента, ссылаясь якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его в качестве подозреваемого для того, чтобы эти материалы были приобщены к имеющимся у нас расследованиям", - отметил он.

По словам Горбатюка, допрос будет проходить на территории Российской Федерации, а кто его будет проводить должна решать российская сторона.

"Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, по которым он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно, или пригласят следователей, или предложат провести видеоконференцию", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, защита бывшего президента Украины Виктора Януковича грозится подать в суд на представителей Генеральной прокуратуры Украины за отказ провести допрос Януковича на территории Российской Федерации. Соответственно, Генпрокуратура Украины отказывается выполнять постановление суда, убежден адвокат Януковича.

Генеральная прокуратура Российской Федерации согласна организовать допрос бывшего Януковича на территории России в присутствии украинских следователей.

Позже прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что сотрудники украинских правоохранительных органов не будут проводить допрос Виктора Януковича на территории РФ.

Кравченко добавил, что на территории России украинские следователи не имеют права допрашивать Януковича. Это могут делать только правоохранительные органы РФ, а представители ГПУ могут только присутствовать во время допроса.