Горбатюк: ГПУ приобщает к делу Януковича все его выступления и интервью

Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ приобщает все выступления и интервью беглого президента Украины Виктора Януковича к делу, открытому против него.

В эфире телеканала 112 Горбатюк отметил, что данные материалы могут использоваться как "оценочные доказательства".

Горбатюк подчеркнул, что сейчас проводится комплексное исследование всей деятельности как бывшего президента, так и руководителей правоохранительных органов относительно влияния на события, которые имели место на Майдане, начиная с ноября 2013 года и завершая февралем 2014 года.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвинила Януковича, который сбежал в Россию, в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение. Сам Янукович отвергает обвинения против себя.