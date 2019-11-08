Горбатюк обжаловал свое увольнение из ГПУ

Бывший руководитель следствия по делам Майдана Сергей Горбатюк обжаловал свое увольнение из Генеральной прокуратуры.
Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.
Горбатюк попросил признать противоправным и отменить приказ об увольнении, а также восстановить на должности начальника управления специальных расследований или на равнозначной должности в органах прокуратуры.
Кроме этого, Горбатюк попросил ОАСК взыскать с Генеральной прокуратуры в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.
Иск зарегистрирован в суде 7 ноября. Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований расформировали, а его сотрудникам поставили перед выбором: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в Офисе генпрокурора после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному образцу и был уволен.
Он возглавлял группу следователей по расследованию дел по Майдану с конца 2014 года.