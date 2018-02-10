Горбатюк заявил об угрозе отмены приговора Януковичу

Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не исключил отмены приговора экс-президенту Виктору Януковичу в случае применения к нему процедуры заочного осуждения.

"Заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что, даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", - заявил прокурор в эфире "Радио Свобода" в пятницу, 9 февраля.

Горбатюк указал на необходимость внесения изменений в законодательство о заочном осуждении, чтобы не допустить отмены приговоров, вынесенных украинскими судами.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в дальнейшем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - добавил он.

Напомним, 7 февраля Печерский районный суд Киева разрешил специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, а также бывшего главы СБУ Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого по делу об убийствах участников Революции Достоинства.

29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс- президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о государственной измене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: Радіо Свобода