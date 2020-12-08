Горбуліна обрано головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Сьогодні українського політика і науковця, першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

"Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - зазначив Гусєв.

Він пояснив, що наглядова рада "Укроборонпрому" складається із трьох членів: Горбуліна, першого заступника міністра стратегічних галузей промисловості Валерія Іващенка і колишнього директора Агентства оборонних дослідницьких проектів з оборони Ентоні Тетера.

"Важливо реалізувати ефективну реформу "Укроборонпрому" та забезпечити розвиток оборонної промисловості України", - сказав Горбулін під час засідання наглядової ради.

Президент Володимир Зеленський у червні вивів главу свого офісу Андрія Єрмака зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" і завів до неї Горбуліна.

Держконцерн "Укроборонпром" об'єднує приблизно 100 підприємств оборонної промисловості. компанії, які входять до складу концерну, займаються розробленням і виготовленням зброї, військової техніки, а також експортно- імпортними операціями.

81-річний Володимир Горбулін був секретарем Ради національної безпеки і оборони в 1996-1999 роках. Він - один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України.

Із 2014-го до 2018 року Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.