Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко "Сила и честь"

Главой предвыборного штаба партии "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко стал журналист Дмитрий Гордон. Об этом Смешко сообщил на своей странице в Facebook, информирует портал gordonua.com.

"Предвыборная кампания набирает обороты, и политическая партия "Сила и честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов. Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство", - отметил Смешко.

По его словам, миссия "Силы и чести" - привести в Верховную Раду и правительство настоящих профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - добавил Смешко.