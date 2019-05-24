Горковенко оспорит указ Зеленского об отмене его назначения членом Нацсовета

Назначенный Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко обжалует в суде Указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на эту должность.

Об этом сообщает Укринформ.

"Конечно, буду обжаловать. Потому что это ничем не предусмотрено. Таким образом можно и Конституцию отменить. Есть четкий перечень, выписанный в законодательстве, когда можно отменить: это либо собственное заявление, либо смерть. Получается, что я умер", - сказал Горковенко.

Он также заявил, что абсолютно спокойно относится к этому решению и был к нему готов, потому что накануне получал письма и звонки с угрозами.

"Накануне получал много сообщений различного характера. В последнее время было также несколько звонков с неизвестных номеров с требованием написать заявление на увольнение, "иначе мы тебя разберем на запчасти". Очевидно, "разбирать на запчасти" означает вот так. Но у нас правовое государство и суды никто не отменял ", - рассказал Горковенко.

В то же время, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, отвечая на вопрос, как будут действовать члены Нацсовета на следующем заседании регулятора, когда на работу вернется Юрий Артеменко, которого Порошенко освободил от должности главы Нацсовета, а Зеленский отменил этот указ, сказала, что Артеменко не может прийти на работу, поскольку "его в должности не восстановили".

Горковенко уточнил, что Зеленский только отменил указ об увольнении Артеменко.

"Но это не возвращение на должность", - добавил он.