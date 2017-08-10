Госадвокат Януковича назвал "личным мнением" заявление Чуркина о просьбе ввести войска

Заявление бывшего постпреда России в ООН Виталия Чуркина об обращении экс- президента Виктора Януковича с просьбой ввести в войска в Украину являлось "личным мнением" дипломата. Об этом на заседании суда заявил госадвокат Януковича Виталий Мешечек, передает корреспондент РБК-Украина.

"Те обстоятельства (слова Чуркина на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, - ред.) показывают свободное мнение, не подтвержденное никакими доказательствами. Нет принятого решения, просто высказывание каких-то мыслей. Чуркин продемонстрировал копию заявлений", - отметил Мешечек.

Он также возмутился, что обвинение апеллирует исключительно к обращению Януковича к Путину, в то время как подобные письма с просьбой о вмешательстве были направлены другим странам. Отметим, вопрос подлинности этих документов будет исследоваться при допросе свидетеля 15 августа.

На заседании суда исследовали стенограммы заседания Совбеза ООН от 1 и 3 марта, в частности выступления бывшего постпреда России в ООН Виталия Чуркина, где он сообщил, что в РФ поступило обращение Януковича с "просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации" и продемонстрировал фотокопию этого обращения.

"3 марта во время этого заседания официальный представитель РФ в ООН (Чуркин, - ред.) продемонстрировал обращение к президенту РФ Путину... составил (Янукович, - ред.) от своего имени, якобы от легитимного президента Украины", - прокомментировал прокурор Руслан Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что на суде над Януковичем изучают обращение Путина о вводе войск в Украину. По мнению адвоката Януковича, этот документ не может рассматриваться в суде, так как является недопустимым доказательством.