Госадвокат Януковича утверждает, что не может связаться с подзащитным

10 августа 2017, 22:54
 Политика Источник: MIGnews (Украина)

 

Государственный адвокат бывшего Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек утверждает, что до сих пор не связывался со своим подзащитным, пишет NewsOne.

Правозащитник также утверждает, что даже не имеет возможности связаться с бывшим украинским лидером.

"Я думаю, что в дальнейшем мы увидим, как будут развиваться события. Но, все же, для того, чтобы полноценно представлять интересы и защищать Януковича в суде, я считаю, что нужно будет связываться для согласования каких-то действий, позиций. Сейчас возможности у меня связаться нет (с Януковичем - ред.), Я не связывался", - рассказал адвокат журналистам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что российским властям выгодно, чтобы Виктора Януковича судили в Украине.

 
Источник: MIGnews (Украина)
 
 
 