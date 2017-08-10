Госадвокат Януковича утверждает, что не может связаться с подзащитным

Государственный адвокат бывшего Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек утверждает, что до сих пор не связывался со своим подзащитным, пишет NewsOne.

Правозащитник также утверждает, что даже не имеет возможности связаться с бывшим украинским лидером.

"Я думаю, что в дальнейшем мы увидим, как будут развиваться события. Но, все же, для того, чтобы полноценно представлять интересы и защищать Януковича в суде, я считаю, что нужно будет связываться для согласования каких-то действий, позиций. Сейчас возможности у меня связаться нет (с Януковичем - ред.), Я не связывался", - рассказал адвокат журналистам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что российским властям выгодно, чтобы Виктора Януковича судили в Украине.