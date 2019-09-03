Госбюро расследований открыло производство против Парубия

Новое уголовное производство в отношении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия касается возможного препятствования осуществлению избирательного права.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении экс-спикера украинского парламента Андрея Парубия. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ на запрос из ведомства.

Производство открыто по ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Никаких подробностей не сообщается.