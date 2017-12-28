Госдеп США призывает к обмену пленных "всех на всех"

США призывают стороны конфликта в Украине к полному выполнению Минских договоренностей, в том числе освобождению всех пленных.

Об этом говорится в обнародованном заявлении Государственного департамента США.

"Мы вновь призываем стороны к полному соблюдению Минских обязательств, в том числе обмену задержанными по формуле "всех на всех"; полному прекращению огня; отводу тяжелого вооружения; созданию безопасных условий для работы наблюдателям СММ ОБСЕ и возобновлению гуманитарного доступа к зоне конфликта", - подчеркивается в заявлении.

В то же время, в Госдепе приветствовали вчерашний обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. "Этот обмен на один шаг приближает нас к реализации Минских соглашений", - отмечается в документе.

Также во внешнеполитическом ведомстве США призвали Россию вернуть своего представителя в СЦКК. "Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его путем активного управления воинскими подразделениями, которые ежедневно обстреливают украинские позиции, должна взять обязательство прекратить его", - говорится в заявлении. Читайте также: Новые переговоры об обмене заложников могут быть в ближайшее время - Лутковская

При этом Вашингтон также выразил поддержку развертыванию в Украине миротворческой миссии. "США готовы в сотрудничестве с Францией, Германией и Украиной работать с РФ над поддержкой Минских соглашений для прекращения конфликта, в том числе путем развертывания миротворческой миссии с широким мандатом на обеспечение безопасности во всей зоне конфликта, контроля над международной границей и отводом тяжелого оружия", - подытожили в Госдепе.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию передали 233 человека.