Госизмена Януковича: прокуроры вызовут еще 11 свидетелей

Оболонский районный суд города Киева по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене на следующих заседаниях допросит ещё 11 свидетелей стороны обвинения.

Об этом заявил прокурор ГПУ Руслан Кравченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Осталось ещё 11 свидетелей. Мы будем допрашивать всех последних свидетелей, которые остались. Но конкретно фамилии, кто будет допрошен 14- 15 февраля, смогу сообщить 13 февраля, потому что каждый свидетель даёт подтверждение, когда он сможет прибыть в суд", - заявил Кравченко.

Он также отметил, что сторона обвинения удовлетворена тем, как прошел допрос 6 их свидетелей, а именно: Валентина Наливайченко, Владимира Заманы, Игоря Тенюха, Андрея Цимбалюка, Павла Шишолина, Сергея Гайдука.

"Все свидетели отдельно, по мнению стороны обвинения, дали ценные показания и сторона обвинения удовлетворена данными свидетельскими показаниями. На наш взгляд, они подтвердили выдвинутое обвинение Януковичу, но оценку данных показаний даст только суд", - подчеркнул Кравченко.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича. Читайте также: Суд перенес рассмотрение дела Януковича на 14 февраля

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений пределов территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27, ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению экс- президента Виктора Януковича в государственной измене 14 февраля.