Госизмена Януковича: суд отказался откладывать заседание до зимы

Новый защитник просил перенести заседание, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела и прослушать аудио 13 предыдущих судебных заседаний

Оболонский райсуд Киева отказался откладывать на три месяца судебное заседание по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. С соответствующим ходатайством выступил защитник беглого экс-президента Максим Герасько.

Герасько просил перенести судебное заседание в связи с тем, что не успел ознакомиться с материалами дела и прослушать аудио 13 предыдущих судебных заседаний. "Я считаю, что месяца недостаточно, чтобы ознакомиться со всеми материалами уголовного дела", - сказал он.

Защитник подчеркнул, что кроме дела Януковича у него "есть еще много других дел", и даже если каждый день читать по одному тому, ознакомиться в такой срок "нереально". "У нас 52 тома в суде, 28 томов в прокуратуре. Да, действительно, часть этих материалов также находится в суде, однако с ними тоже нужно ознакомиться", - сказал он.

"Я настаиваю, три месяца - это действительно реальный срок. И я буду настаивать каждый раз, когда будем переносить, пока не пройдет три месяца", - подчеркнул Герасько.

Прокурор Руслан Кравченко отметил, что суд предоставил защите два месяца на ознакомление. По его словам, после назначения защитником Януковича Герасько затягивал с началом ознакомления с материалами дела.

Посоветовавшись на месте, председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что одного месяца для ознакомления с данным делом и подготовки к судебному заседанию достаточно. "В связи с этим в вашем ходатайстве отказано", - сказал он.

Кроме того, Герасько требовал предоставить ему аудиозапись с показаниями в суде бывшего посла Украины в ООН Юрия Сергеева, которая, по его словам, отсутствует в материалах дела. Он настаивал на том, что к материалам должны быть приобщена "официальная" аудиозапись на программе "Камертон", на что прокурор отметил, что это надуманное требование.

Судья Девятко подчеркнул, что каждое судебное заседание по Януковичу записывается на видео, и все видео- и аудиоматериалы были переданы защитнику. В связи с этим ходатайство защитника было отклонено как необоснованное.

29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене. Согласно зачитанному прокурорами обвинительному акт, экс-президент обвиняется в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта.