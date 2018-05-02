Госпогранслужба 1 мая не впустила в Украину пророссийских журналистов из Италии, Чехии и России

Государственная пограничная служба 1 мая не впустила в Украину пророссийских журналистов из Италии, Чехии и России, которые направлялись в Украину "освещать" годовщину трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Двух иностранцев не пропустили через границу в аэропорту "Борисполь" на основании информации, которая поступила от других правоохранительных органов.

"Не пропущеные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине", - зявили в ГПСУ.

В частности, гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV". В программах он озвучивал лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины.

Гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, происходящие в Украине.

Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в нашу страну уже по результатам беседы. Он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства.

Всех троих иностранцев вернули обратными рейсами.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли около 40 человек.

Конфликты начались в центре города на улицах Греческой, Дерибасовской, Греческой площади, а затем перешли на территорию Куликова поля, где произошел пожар в Доме профсоюзов.

Сегодня в Одессе правоохранители проверили территорию Куликова поля на наличие взрывчатки, а также усилили патрулирование.