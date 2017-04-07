Госпредприятие "Документ" в полном объеме возобновило свою работу

Государственное предприятие "Документ" к утру пятницы в полном объеме возобновило свою работу. В СБУ подчеркивают, что следственные действия не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов.

"Всю ночь технические работники предприятия "Документ" и телекоммуникационной компании, которые имеют соответствующую лицензию и предоставляют защищенные каналы связи центра обслуживания граждан... работали над восстановлением и установкой нового оборудования, маршрутизаторов для того, чтобы уже сегодня с утра паспортные сервисы заработали и люди, желающие оформить документ или получить уже готовый загранпаспорт, смогли этого сделать", - рассказал агентству "Интерфакс- Украина" пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

Он подчеркнул, что уже в пятницу утром предприятие работает в полном объеме и предоставляет услуги украинцам.

По словам пресс-секретаря, в рамках уголовного производства СБУ изъяла некоторое оборудование коммуникационной компании, которая обеспечивает спецсвязь.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы "не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов".

Вечером 6 апреля в Украине были временно приостановлены оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах". Подразделения миграционной службы работали в штатном режиме.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Государственная миграционная служба обратилась с письмами в СБУ, Госспецсвязь и госпредприятие "Украинские специальные системы (ГП УСС) относительно максимально быстрого возобновления работы каналов связи и возобновления возможности оформления и выдачи документов.

В свою очередь в госпредприятии "Документ" заявляли, что предприятие приостановило работу из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи.

В пресс-центре СБУ информировали, что Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы (ГМС), что создает условия для утечки информации с ограниченным доступом; серверы ГМС не изымались.

По информации пресс-центра, главным следственным управлением Службы безопасности проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для Государственной миграционной службы (ГМС).

По информации спецслужбы, во время выполнения контракта в результате предварительного сговора с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.