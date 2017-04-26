Госслужба финконтроля проверила законность происхождения средств для залога за Насирова

Государственная служба финансового контроля провела проверку происхождения средств для залога, который жена внесла за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, передает Радио Свобода.

Согласно выводам Госслужбы финконтроля, средства, внесенные в залог за Насирова имеют законное происхождение.

Симкив подчеркнул, были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 26 апреля, в Соломенском районном суде должно пройти заседание относительно продления меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Перед началом судебного заседания Насиров пожаловался журналистам, что во время обыска у него дома детективы Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить. В то же время Насиров прокомментировал ситуацию со знаменитым клетчатым одеялом. Экс-глава ГФС убежден, что одеяло ему подбросили.