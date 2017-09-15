Говоря о Будапештском меморандуме, Порошенко вспомнил Ницше

Даже после преодоления российской агрессии в Украине мир не забудет, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд.

Об этом заявил на открытии 14-го ежегодного международного форума "Ялтинская европейская стратегия" Президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что вас не убивает, делает вас сильнее" - эта фраза Ницше, по моему мнению, вполне отражает суть того, что происходит сейчас в геополитике. Мы уже живем в новом мире... Если кто-то думает, что, когда наконец закончится война в Украине, все будет так, как было, я думаю, что эти люди абсолютно заблуждаются. Вы не можете воскресить десятки тысяч погибших украинцев. Вы не можете также забыть о том, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один-единственный ядерный заряд", - сказал Порошенко. Читайте также: Немецкий эксперт про Запад-2017: Существуют возможности "вплоть до интервенции"

Он подчеркнул, что будущее мира зависит исключительно от нас, от нашего твердого и бескомпромиссного ответа на действия тех, кто хочет снова бросить мир "в темные средние века".