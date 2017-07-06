ГПУ готовит новое представление на Мосийчука, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины проводит дополнительную проверку для повторного внесения представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции Радикальная партия Олега Ляшко Игоря Мосийчука. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг, 6 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следствие проверяет другие действия, которые могут служить для расширения представления (на снятие неприкосновенности с депутата Мосийчука, - ред.). Если это подтвердится, то, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку, и либо в том же изложении, или в расширенном представление поступит в Верховную Раду Украины", - отметил Луценко.

По его словам, дело готово к повторному внесению в парламент.

"У нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов", - добавил глава ГПУ.

Напомним, Луценко обещает представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по обвинению в неуплате налогов.