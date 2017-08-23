ГПУ готовит подозрение Жириновскому в финансировании террористов

Генеральная прокуратура готовит подозрение лидеру фракции Либерально- демократической партии России Владимиру Жириновскому относительно финансирования терроризма в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс- служба ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации Жириновский, находясь в Москве, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы РФ и члены ЛДПР", - отметили в пресс-службе.

В ГПУ уточнили, что руководители и представители региональных филиалов Либерально-демократической партии России с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

"За счет лично внесенного имущества и средств, собранных с граждан РФ, группа под руководством Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главаря террористической группы Сомали Толстых (позывной Гиви, - ред.), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку боевикам шести транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями", - подчеркнули в пресс-службе.

Как выяснилось, некоторые из автомобилей использовались во время совершения террористических актов против украинских военных, в частности на территории Донецкого аэропорта.

По этим фактам 23 августа 2017 года сотрудники ГПУ составили сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.