ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с Вилкула

Генеральная прокуратура Украины намерена подготовить представление на снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула из-за выявления фискальными органами уклонения политика от уплаты налогов.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Была назначена внеочередная документальная проверка его (Вилкула, - ред.) налоговых дел. Она установила расхождения между тем, что было уплачено, с тем, что нужно было уплатить. Акт налоговой проверки, налоговое уведомление решения, потом - представление в Верховную Раду. В ближайшие дни, сразу после получения документов из Днепровской ГФС, мы зарегистрируем производство и после этого, за время летних каникул парламента, подготовим все необходимые материалы", - отметил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, между генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и одним из членов Регламентного комитета во время заседания произошла словесная перепалка, после которой глава ГПУ покинул зал заседания. Луценко поскандалил с народным депутатом от группы "Воля народа" Сергеем Шаховым. Генпрокурор пытался доказать обоснованность подачи представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Максима Полякова, а также его вину. Шахов, в свою очередь, перебивал Юрия Луценко, после чего тот встал и вышел вместе с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.