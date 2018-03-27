ГПУ и НАБУ ведут следствие в отношении Холодницкого - Луценко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно с Национальным ннтикоррупционным бюро (НАБУ) ведут следствие в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

Согласно его словам, следственные действия, которые проводились, касались, в том числе и Холодницкого.

Кроме того, Луценко сказал, что следственные действия только начинаются и потому он ничего больше сообщить на данный момент не может

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

22 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете велась скрытая запись.