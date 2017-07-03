ГПУ имеет доказательства для лишения 6 нардепов неприкосновенности

Генеральная прокуратура имеет достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с четырех народных депутатов

Об этом в интервью программе "Время Итоги" на "5 канале" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он рассказал, что все представление на снятие неприкосновенности из народных избранников, которые уже внесли в Раду, подкрепленные законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.

"У нас собраны достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов - и тут ключевое - объективных, в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного следствия. Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что, с его точки зрения, в парламенте и его комитетах по этому поводу не должен состояться суд, а должна пройти простая проверка причастности нардепов к совершению правонарушений.

В четверг, 29 июня, вечером генпрокурор Юрий Луценко подписал представление на снятие с Добкина депутатской неприкосновенности.

В свою очередь Добкин считает, что представление на него ГПУ оформила для политического "баланса", поскольку пятеро предварительно заявленных на снятие неприкосновенности членов парламента являются представителями правящей парламентской коалиции.

До этого в Верховную Раду уже поступили представления от ГПУ на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов и спикер направил их в регламентный комитет. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгение Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблатте (фракция "Блок Петра Порошенко").

На рассмотрение представлений регламентный комитет имеет 20-дневный срок. Как заявляет спикер парламента Андрей Парубий, голосование за снятие неприкосновенности с этих пяти нардепов может произойти в последний пленарный четверг нынешней сессии, то есть 13 июля. По словам же Луценко, на регламентном комитете, начиная с 3 июля, на каждое из представлений выделяться один рабочий день.