ГПУ инкреминирует Савченко сговор с главарями "ДНР", подготовку терактов и госпереворота

Народный депутат Надежда Савченко может быть привлечена к уголовной ответственности за совершение таких преступлений, как подготовка к захвату государственной власти и посягательство на жизнь президента Украины.

Об этом говорится в представлении Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко.

Так, представление ГПУ с подписью генпрокурора Юрия Луценко было обнародовано народным депутатом Антоном Геращенко.

Согласно данным следователей ГПУ, нардеп Надежда Савченко вступила в сговор с главарями "ДНР" Александром Захарченко и Юрием Тимофєєвим.

"Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с Владимиром Рубаном... Рубан познакомился с руководителями террористических организаций Захаренко и Тимофєєвим. ...Будучи радикально настроенной лицом, разделяя взгляды руководителей террористической организации "ДНР", желая содействовать деятельности террористической организации "ДНР", Надежда Савченко с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофєєвим А.Ю. ...Совершила правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины", - говорится в представлении ГПУ.

Кроме того, в обнародованном документе идет речь о том, что Савченко с соучастниками преступления планировала захватить государственную власть и совершить госпереворот путем совершения террористических актов.

"... В ночное время (планировалось - ред.) осуществить захват здания Верховной Рады Украины, при этом использовать огнестрельное оружие. Этими противоправными действиями Савченко совершила приготовление к террористическому акту, то есть правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 14, частью 3 статьи 258 УКУ", - говорится в документе.

Также указано, что Савченко вместе с Рубаном приобрела огнестрельное оружие на временно оккупированной территории.

"(Планировалось - ред.) осуществить вооруженные нападения на квартиры Петра Порошенко, Арсена Авакова и Александра Турчинова с целью позавлення их жизни. Этими своими противоправными действиями Савченко совершила посягательство на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер- министра, членов Кабмина по предварительному сговору с группой лиц, то есть совершила уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14, частью 28 статьи 112 Уголовного кодекса Украины", - говорится в документе.

Напомним, что в среду 21 марта Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР должна рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности, задержании и ареста народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, Савченко должна пройти медобследование.