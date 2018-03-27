ГПУ изучает связи Савченко с Медведчуком

Генеральная прокуратура изучает возможные контакты Виктора Медведчука с главой организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и депутатом Верховной Рады . Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Прокуратура ликвидировала несколько российских группировок, которые организовывали политическую подрывную деятельность в Украине. Центром таких действий, по многим источникам, может быть партия "Украинский выбор" во главе с Виктором Медведчуком. Мы изучаем связь Надежды Савченко с Виктором Медведчуком", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что у Генпрокуратуры есть вопросы к деятельности "Украинского выбора".

Напомним, Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года.