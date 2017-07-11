ГПУ хочет снять неприкосновенность с нардепа Дзензерского

Антикоррупционная прокуратура внесла представление на согласование генпрокурора о снятии неприкосновенности с народного депутата "Народного фронта" Дениса Дзензерского

Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, он передал Генеральному прокурору согласование на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дениса Дзензерского за декларирование им недостоверной информации.

"Внес Генеральному прокурору для согласования представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского Д.В.", - написал Холодницкий.

Сообщается, что Дзензерский якобы вносил в є-декларации заведомо ложные показания.